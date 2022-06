Sjeverodonetsk kaatui – mitä Putin aikoo seuraavaksi? – "Sotilaidemme kyvykkyydellä pian koko Luhanskin alue vapautetaan"

Sjeverodonetsk oli Luhanskin alueen suurin Ukrainan hallussa oleva kaupunki. Venäjän tarkoituksena oli saada haltuunsa koko maa – jo jonkin aikaa Putin on keskittynyt enemmän itäisten alueiden haltuunottoon.

Pysyykö Putin suosiossa?

Donetskin ja Luhanskin haltuunotto on Putinin tavoitteena, jotta hän pysyy kansan suosiossa epäonnistuttuaan koko Ukrainan valtauksessa. Seuraavaksi Venäjän kiikarissa on Lysychansk, joka on Sjeverodonetskin lähellä, mutta toistaiseksi vielä Ukrainan hallussa.