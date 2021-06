Siviilivihkimisen suosio kasvussa – jo 60 prosenttia kaikista avioliitoista

Digi- ja väestötietoviraston johtaja Ari Torkkelin mukaan vuonna 2020 ja 2021 siviilivihkimisen suosioon on vaikuttanut koronaviruksen vuoksi pienempänä pidetyt hääjuhlat. Taustalla on kuitenkin myös pitempi kehityskulku: siviilivihkimisten suhteellinen osuus on koko maassa kasvanut vuodesta 2006 lukien lähes 20 prosenttiyksikköä.