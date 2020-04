Sisäministeri Maria Ohisalo: Vielä emme tiedä, milloin Kreikan turvapaikkalapset siirretään Suomeen –"Yhtään sairasta ihmistä ei Suomeen tule"

Vastaanottopäätös koskee lapsia ja nuoria sekä yksinhuoltajaperheitä, jotka tulevat erityisen huonon turvallisuuden maista kuten Syyriasta tai Afganistanista. Helmikuussa tehty päätös on voimassa, mutta Maahanmuuttovirasto selvittää vielä käytännön toimia.

Ensimmäiset siirrot EU-alueella on jo tehty.

– Luxemburg on ollut ensimmäinen maa, johon näitä Kreikan leirin lapsia on siirretty. Saksaan on tietojeni mukaan tällä viikolla myös lapsia tulossa. Katsomme miten nämä siirrot menevät ja tietyllä tavalla pilottiprojekteina tätä EU:n tasolla seurataan, totesi Ohisalo.