Siniset julkisti vaaliohjelman: Tuhat uutta poliisia, sata hävittäjää, peltipoliisit pois syrjäseuduilta ja seksuaalirikosten rangaistukset kovemmiksi

Puolue linjaa tänään julkistetussa vaaliohjelmassaan, että väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomioita on kovennettava ja niin sanottu nettisaalistaminen on saatava kuriin.

Puolue haluaa myös lisää rahaa maanpuolustukseen. Ilmavoimille siniset haluaa sata hävittäjää. Kutsunnat on sinisten mielestä ulotettava koskemaan kaikkia ja reserviläisille on saatava lisää kertausharjoituksia. Lisäksi Suomen pitäisi irtautua maamiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Työn verotusta on puolueen mukaan kevennettävä ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytettävä. Uudelleenkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen määrät on tuplattava ja ruotsin kielestä on tehtävä vapaaehtoista kaikilla kouluasteilla.