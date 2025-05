Simo Häyhän näyttelijä on valittu

Tarkka-ampuja Simo Häyhästä tehdään elokuva.

Menestyselokuva Lapua 1976 -tekijätiimin seuraavaan elokuvaan tarkka-ampuja Simo Häyhästä on kiinnitetty pääosaan Jarkko Lahti. Häyhä-elokuvan ohjaa ja käsikirjoittaa Toni Kurkimäki.

Lahti on tunnettu muun muassa elokuvista Hymyilevä mies, Metsurin tarina, sekä Tuntematon sotilas. Lahti nähtiin myös MTV:n Exit-sarjassa.

Elokuvan tiedotteen mukaan Lahti on valmistautunut rooliinsa Häyhänä jo vuoden verran. Lahti kertoo olevansa otettu mahdollisuudesta ja luottamuksesta. Lahti toteaa Häyhän olleen ujo ja vaatimaton mies.

– Haluan työlläni kunnioittaa koko sodan kokenutta sukupolvea, sekä omaa karjalaisuuttani. Äitini suku on Parikkalan saarelta ja Uukuniemeltä lähtöisin, Lahti kertoo.

Lahti kertoo, että on valmistautunut rooliin tarkka-ampujakouluttajan ja Häyhä-asiantuntija majuri (evp) Tapio Saarelaisen kanssa. Saarelainen on kirjoittanut useita Häyhä-kirjoja ja on haastatellut tätä vuosina 1997–2002. Lahti kertoo olevansa innoissaan yhteistyöstä.

– Tämä on rooli, joka vaatii kokonaisvaltaisen valmistautumisen. Häyhän tarina on valitettavan ajankohtainen. Olen kiitollinen saadessani elää tämän prosessin läpi.

Blankface, Nordisk Film

Elokuva kertoo Suomen kansainvälisesti tunnetuimmasta sotilaasta, tarkka-ampuja Simo Häyhästä. Häyhän poikkeuksellinen kyky tarkka-ampujana teki hänestä Talvisodan aikana suomalaisen vastarinnan keulakuva.