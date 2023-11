Shania Twainin kiertuebussi kolaroi – useita sairaalaan

Artisti Shania Twainin, 58, kiertuehenkilökuntaa joutui keskiviikkona 8. marraskuuta sairaalaan liikenneonnettomuuden seurauksena Kanadassa. Kantri-poplaulaja on parhaillaan Queen of Me -kiertueellaan.

Twainin kiertuebussi ja kuorma-auto olivat mukana valtatieonnettomuudessa Winnipegin ja Saskatoonin välillä. Twain itse ei ollut bussissa ja on turvassa.

– Useat ajoneuvot kohtasivat vaaralliset ajo-olosuhteet epäsuotuisan sään vuoksi. Lääkärinhoitoa tarvitsevia tuotantoryhmän jäseniä on viety läheisiin sairaaloihin. Pyydämme kärsivällisyyttä, kun huolehdimme kiertävästä perheestämme, Twainin manageriyhtiö Maverick Management kertoi Peoplelle.

Laulaja aloitti Queen of Me -kiertueensa Washingtonin Spokanesta 28. huhtikuuta ja on sen jälkeen kiertänyt Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Eurooppaa. Hän esiintyi viimeksi tiistaina Canada Life Centerissä Winnipegissä ja hänen on määrä nousta lavalle seuraavaksi SaskTel Centerissä Saskatoonissa 9. marraskuuta.