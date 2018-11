Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti 14,4 – valituista luottamushenkilöistä liki puolet on uusia

Vaaleissa valittiin noin 8 300 luottamushenkilöä 384 seurakuntaan. Alustavien tietojen mukaan kirkkovaltuustoihin valituista luottamushenkilöistä liki puolet on uusia. Valittujen keski-ikä on 55,5 vuotta. Naisten osuus kasvoi hieman ja oli nyt lähes 55 prosenttia.

Vaalien äänestysprosenttia arvioitaessa on syytä huomioida, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Äänioikeutettujen lukumäärä on pienentynyt seurakuntavaleissa vajaassa vuosikymmenessä noin kymmeneksen.