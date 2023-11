Seuraa suorana kello 9: Presidentti Ahtisaari haudataan – MTV:n 4,5-tuntinen erikoislähetys muistelee rauhantekijän uraa kattavasti

Vinkit yleisölle hautajaispäivään

Arkkua kirkossa kantavat palveluksessa olevat kenraalit ja amiraalit. Hautausmaalla arkkua on kantamassa Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari sekä presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua siunaustilaisuuteen. Valtioneuvosto muistuttaa, että tilaa on rajallisesti. Lisäksi yleisöä pyydetään jättämään suuret kantamukset kotiin ja varautumaan turvatarkastukseen. Valtioneuvosto sanoo, että kuvaaminen kirkossa on kiellettyä.