Separatistit julkaisivat videon viikko sitten kaapatusta uusiseelantilaisesta lentäjästä: "Emme vapauta häntä"

Uusiseelantilainen lentäjä Philip Mehrtens on ollut TPNPB:n eli Länsi-Papuan kansallisen vapautusarmeijan hallussa jo viikon ajan.

– Emme vapauta häntä, ennen kuin Papua on vapautettu, vapautusarmeijan komentaja Egianus Kogoya painottaa.

Reuters ei ole voinut vahvistaa videon ja kuvien todenperäisyyttä, mutta Mehrtensin lähipiirin kuuluva henkilö on vahvistanut uutistoimistolle miehen olevan kuvissa.

Pitkä historia itsenäisyystaisteluista

Indonesian itäisimmät provinssit, joihin Papua kuuluu, ovat olleet maan hallinnassa vuodesta 1969 lähtien. Alueella on käyty taisteluita itsenäisyydestä siitä lähtien. Papuan konflikti on kärjistynyt merkittävästi vuodesta 2018 lähtien. Itsenäisyyttä kannattavien taistelijoiden määrä on lisääntynyt ja hyökkäyksiä enemmän.