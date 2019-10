Senaattori Romney arvosteli Trumpin kehotusta tutkia Bidenien toimia

– Presidentin julkea ja ennen kokematon pyyntö Kiinalle ja Ukrainalle tutkia Joe Bidenia on väärin ja tyrmistyttävä, Romney kirjoitti Twitterissä.

Republikaanien riveistä on kuulunut muutamia kriittisiä kommentteja. Senaatin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Chuck Grassley on puolustanut kohutun Ukraina-puhelun ilmiantajaa. Kongressiedustaja Adam Kinzinger taas on luonnehtinut vastenmieliseksi Trumpin käsitystä, jonka mukaan virkarikostutkinta voi johtaa uuteen sisällissotaan.