Selviytyjät-kilpailija joutui sairaalaan kesken ohjelman kuvausten – jättää kilpailun

Selviytyjät Suomi -ohjelman tulevan kauden kilpailija Henriikka Rönkkönen sairastui ohjelman kuvauksissa Malesiassa, kerrotaan Nelonen Median tiedotteessa. Tiedotteessa kerrotaan, että kirjailijana tunnettu Rönkkönen sai lämpöhalvauksen, ja häntä on hoidettu paikallisessa sairaalassa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Selviytyjät-kilpailijat käyvät lääkärintarkastuksessa ennen matkaan lähtöä riskien kartoittamiseksi. Paikalla on myös jatkuvasti lääkäri, joka tarkkailee kilpailijoiden terveydentilaa ja auttaa mahdollisissa ongelmissa. Leirissä kilpailijoille on jatkuvasti tarjolla vettä ja suolaa sekä säännöllisesti riisiä, jauhoja ja öljyä.

– Terveys on kuitenkin tärkein. Minulla ei ole ollut lämpöhalvausta aikaisemmin, enkä osannut odottaa tätä. En kuitenkaan voinut asialle mitään. Tuotanto on pitänyt minusta hyvää huolta ja hoitanut tilanteen hyvin. Olen erittäin hyvässä hoidossa sairaalassa. Minulla on ihan hyvä mieli, enkä kärsi täällä. Ainoastaan harmittaa, kun jouduin jättämään kilpailun kesken. En kommentoi asiaa ja tilannettani sen enempää tässä vaiheessa, hän sanoo tiedotteessa.