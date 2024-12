SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toivoo, että kansanedustajien turvallisuuskäytännöt käydään läpi.

Krista Kiuru on järkyttynyt häneen kohdistuneesta hyökkäyksestä ja toipuu nyt tapahtuneesta, kertoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman MTV Uutisille.

– Hän on päässyt kotiin ja viettänyt illan perheen kanssa, Lindtman kertoo.

– Tämä tapaus on järkyttänyt meitä kaikkia. Ylittää kaiken ymmärryksen, hän luonnehtii.

Lindtman peräänkuuluttaa, että tekijä tulee saada vastuuseen teostaan.

– On tietysti tärkeää, että syyllinen saadaan kiinni ja selvitetään kaikki syyt ja motiivit tähän raukkamaiseen tekoon.

Hän on myös tyytyväinen siihen, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) on kutsunut koolle eduskunnan turvallisuustyöryhmän. Lindtmanista kansanedustajien turvallisuuskäytännöt pitää arvioida. Hänestä kansanedustajiin on kohdistunut huolestuttavan paljon uhkaa viime aikoina.

– Näitä tapauksia alkaa olla jo aika paljon. Jokainen on liikaa, hän sanoo.

– On selvää, että tässä on syytä käydä läpi, mitä voidaan tehdä, että tällaisia tapauksia ei nähtäisi.

Kansanedustaja Krista Kiurun kimppuun hyökättiin – tämä tapauksesta tiedetään.