SDP kahmi paikkoja Vantaalla

Vantaalla SDP on voittanut kuntavaalit selvällä erolla toiseksi yltäneeseen kokoomukseen. Kun kaikki äänet on laskettu, SDP:n osuus annetuista äänistä on 30,5 prosenttia.

Kokoomus nappasi toiseksi suurimman potin, 25,7 prosenttia. Kolmanneksi tuli vihreät 13,3 prosentilla.

Kärkiviisikko täydentyy perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla, joiden ääniosuudet ovat 9,7 ja 8,6 prosenttia. Paikkoja kaupunginvaltuustossa saivat lisäksi keskusta 4,6 prosentin äänisaaliilla, kristillisdemokraatit 3,1 prosentilla ja RKP 2,5 prosentilla.

SDP saa Vantaan kaupunginvaltuustoon paikkoja 21, kokoomus 18, vihreät 9, perussuomalaiset 7, vasemmistoliitto 6, keskusta 3 ja kristillisdemokraatit 2, minkä lisäksi RKP saa yhden paikan.

SDP:n onnistui kohentaa tulostaan huomattavasti viime kuntavaaleista, sillä puolueen äänisaalis kasvoi 7,9 prosenttiyksikköä. Puolue sai viisi lisäpaikkaa valtuustoon.

Lisäpaikkoja irtosi myös vasemmistoliitolle (+2) ja keskustalle (+1).

Perussuomalaiset menetti viisi paikkaa

Suurin muutos toiseen suuntaan nähtiin perussuomalaisten äänisaaliissa, joka laski 7,6 prosenttiyksiköllä viime vaaleista. Puolue menetti kaikkiaan viisi paikkaa.

Paikkoja menettivät perussuomalaisten lisäksi RKP ja Liike Nyt. RKP:n paikkamäärä puolittui kahdesta yhteen, kun taas Liike Nyt menetti kummankin kahdesta paikastaan.

Vantaan ääniharava oli SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, joka sai yhteensä lähes 5 100 ääntä.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.) nousi ensimmäisellä yrityksellä Vantaan kaupunginvaltuustoon. Aalto keräsi neljänneksi eniten ääniä SDP:n ehdokkaista.

Vantaan äänestysprosentti kuntavaaleissa oli 45,7 prosenttia.

