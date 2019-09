Saudi-Arabia supistaa öljyntuotantoaan puolella dronehyökkäyksen vuoksi – öljyn hinnan odotetaan nousevan merkittävästi

Saudi-Arabian energiaministeri Abdulaziz bin Salman kertoi, että keskeyttäminen supistaa valtiollisen öljy-yhtiön Saudi Aramcon tuotantoa noin 50 prosentilla. Aramco kertoi tiedotteessa, että vaikutus on noin 5,7 miljoonaa tynnyriä päivässä. Wall Street Journalin mukaan tämä vastaa noin viittä prosenttia koko maailman tuotannosta.

Markkinoilla odotetaan, miten Aramcon hetkellisesti supistunut tuotanto vaikuttaa öljyn markkinahintoihin. Aramco on yksi maailman merkittävimmistä öljyntuottajista.

Yhdysvallat tuomitsee iskut

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on tuominnut Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehdyt iskut.

– Yhdysvaltojen hallitus tarkkailee tilannetta ja on yhä sitoutunut varmistamaan, että maailmanlaajuiset öljymarkkinat ovat vakaat ja energiantoimitukset jatkuvat, lausunnossa sanottiin.

Trump on keskustellut iskuista puhelimessa Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kanssa. Valkoisen talon lausunnossa sanottiin, että presidentti tarjosi prinssille "tukeaan Saudi-Arabian itsepuolustukseen". Saudi-Arabia oli ilmoittanut aiemmin lausunnossaan, että kuningaskunta on halukas ja kykenevä vastaamaan iskuihin.

Pompeo syytti Irania



– Iran on nyt käynnistänyt ennenkuulumattoman hyökkäyksen maailman energiantoimituksia vastaan, Pompeo kirjoitti Twitterissä.

Trump sanoi aiemmin tällä viikolla uskovansa, että Iranin johto haluaa tavata. Presidentti lisäsi, että hän yrittää järjestää tapaamista Ruhanin kanssa YK:n yleiskokouksen yhteyteen. Trump on toistuvasti antanut ymmärtää, että hän on valmis tapaamaan Ruhanin, jonka odotetaan osallistuvan yleiskokoukseen tämän kuun lopulla New Yorkissa.