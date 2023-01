Satu Taiveaho kihlautui – edelleen naimisissa ex-rakkaansa kanssa

Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho on kihlautunut uuden rakkaansa kanssa. Asiasta pariskunta ilmoittaa Facebookissa sormuskuvan kera.

Taiveaho on edelleen virallisesti naimisissa ex-puolisonsa Ville Virtasen kanssa. Kymenlaakson käräjäoikeus vahvisti MTV Uutisille, että ex-pari on hakenut avioeroa yhdessä ja asia on tullut vireille heinäkuun alkupuolella 2022.