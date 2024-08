Satoja tuhansia Onlyfansissa tienannut Susanna Penttilä ei suosittele palvelua kelle tahansa: "Se on aika raadollinen paikka"

Vaatealan yrittäjänä ja entisenä Playboy-mallina tunnettu Susanna Penttilä on noussut viime aikoina otsikoihin suurten Onlyfans-tulojensa vuoksi. Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaasttelussa hän kertoo, etteivät tällaiset tulot ole kuitenkaan missään nimessä kenelle tahansa mahdolliset.

– Jos on Tiktokissa miljoonia seurauksia ja tykkäyksiä, niin sellaiset tytöt ja pojat voivat siellä menestyä. Jos ei ole somealustoilla seuraajia, en tiedä, miten he saavat sitä markkinoitua, Penttilä pohtii.

Keskimääräisten Onlyfans-kuukausiansioiden on arvioitu jäävän alle 200 euroon. Penttilän mukaan hän on tähän menssä tienannut Onlyfansissa lähes 700 000 euroa. Viiden jälkeen on myös nähnyt kuvakaappaukset Penttilän tuloista.