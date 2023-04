Susanna Penttilä, 50, on tienannut OnlyFansilla kahdessa kuukaudessa 100 000 dollaria – tällaista sisältöä hän tekee

Penttilällä on tällä hetkellä suunnilleen 2 000 tilaajaa ja ikähaarukka on noin 20-vuotiaasta 38-vuotiaaseen. Penttilä kertoo, että 40-vuotiaita tilaajia on myös jonkun verran, mutta yli viisikymppisiä ei juuri ollenkaan.