SAS ja lentäjäliitot vääntävät yötä myöten sopua lakon lopettamisesta

– En tiedä saammeko ratkaisu aikaiseksi ennen tämän viikon loppua, mutta me käytämme sen ajan jonka tarvitaan, Klokset sanoi.

Norjalainen sovittelija Mats Wilhelm Ruland sanoi neuvottelujen alkaessa, että osapuolilla on nyt todellista tahtoa löytää ratkaisu.

SAS:n neuvottelupäällikkö Marianne Hernäsin mukaan pöydällä on ratkaisu, jonka avulla kriisiytyneen lentoyhtiön taloudellinen tulevaisuus voidaan pelastaa.

Tähän mennessä lakko on maksanut yhtiölle 100–130 miljoonaa kruunua päivässä (9,5–12,3 miljoonaa euroa). Lakossa on mukana 900 lentäjää ja yhtiö on sen seurauksena joutunut perumaan yli 2 550 lentoa. Lakko alkoi 4. heinäkuuta.