Kokoomus on valinnut uudeksi ympäristö- ja ilmastoministeriksi Sari Multalan.

Hän siirtyy tehtävään tiede- ja kulttuuriministerin paikalta. Tiede- ja kulttuuriministerinä taas aloittaa kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Nykyinen ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Kai Mykkänen, siirtyy Espoon kaupunginjohtajaksi helmikuussa.

Kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä päättivät uusista ministereistä pääministeri Petteri Orpon esityksestä tänään.

Mykkäsen loikkaus aikaisti

Kokoomus oli jo aiemmin päättänyt, että Talvitie siirtyisi joka tapauksessa Multalan tilalle tiede- ja kulttuuriministeriksi hallituskauden puolivälissä eli puoliväliriihen jälkeen loppukeväällä.

Nyt tätä kuviota aikaistettiin Mykkäsen kaupunginjohtajavalinnan vuoksi, ja Multalalle osoitettiin hänen aiempaa salkkuaan painavampi ilmasto- ja ympäristöministerin pesti.

Multala on Mykkäsen tavoin kotoisin Uudeltamaalta, joka on kokoomukselle tärkeä alue.

Pitänyt ympäristöasioita esillä

Koulutukseltaan Multala on kauppatieteiden maisteri, ja hän on istunut eduskunnan ympäristövaliokunnassa sekä varsinaisena jäsenenä että varajäsenenä. Multala on pitänyt esillä ympäristöasioita. Hän on myös hoitanut kokoomuslaisten mielestä mallikkaasti tiede- ja kulttuuriministerin pestiään.

Tiede- ja kulttuuriministeriksi siirtyvä Talvitie on kolmannen kauden kansanedustaja Oulusta. Hän on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

Talvitie on toiminut tällä hallituskaudella jäsenenä sivistysvaliokunnassa ja varajäsenenä hallintovaliokunnassa sekä tulevaisuusvaliokunnassa.

