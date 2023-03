Sarah Fergusonin on ollut vaikeaa katsoa ex-miehensä prinssi Andrew’n julkista "kuolemaa"

Yorkin herttuatar Sarah Ferguson vieraili Good Morning America -ohjelmassa 7. maaliskuuta kertomassa uudesta kirjastaan A Most Intriguing Lady. Ferguson puhui niin ikään elämästään kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen ja kuningas Charlesin tulevista kruunajaisista. Keskustelu kääntyi tämän jälkeen hänen ex-mieheensä prinssi Andrew’hen .

Ferguson kertoi, että on ollut surullista katsella entisen miehensä julkista ryöpytystä.

– Olemme olleet olemassa toisillemme, kun olen käynyt läpi todella huonoja aikoja menneisyydessä. Andrew on aina ollut siellä. Hän on poikkeuksellisen kiltti ja erittäin hyvä isoisä. Hän on hyvin vankkumaton tytöille, Ferguson kertoi ja viittasi heidän yhteisiin tyttäriinsä prinsessa Eugenieen ja prinsessa Beatriceen.