Sara Sieppi vietti joulun yksin – kertoo tehneensä ison oivalluksen: "361 päivää meni tähän"

View this post on Instagram

– Kieltämättä sillä muijalla on ihan kiva huumorintaju, sen seurassa jaksaa olla, eikä hiljaiset hetketkään tunnu vaikeilta. Suklaata se vois jättää muillekin. Suosittelen omaa seuraa myös sinulle, Sieppi kirjoittaa.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Sieppi on yksi uuden Olen Julkkis...Päästäkää Minut Pois! -ohjelman kilpailijoista. Keväällä Maikkarilla alkava ohjelma on seikkailureality, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa. He joutuvat asumaan parhaimmillaan kuukauden ajan hyvin alkeellisissa olosuhteissa keräten rahaa hyväntekeväisyysvoittopottiin.