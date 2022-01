Sara Sieppi poseeraa upeana talvisissa maisemissa: "Voisiko jokainen arkiaamu näyttää tältä?"

Missinä ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sara Sieppi julkaisi Instagram-tilillään upean otoksen. Kuvassa tähti poseeraa laiturilla. Taustalla siintää jäinen maisema. Siepillä on yllään musta uimapuku ja mustat saappaat, sekä kylpytakki. Naisen hiukset hulmuavat kauniisti jäisessä ilmassa.

Sieppi nähdään parhaillaan Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -seikkailurealityssä. Hän kertoi kauden ensimmäisessä jaksossa muille kisaajille tehneensä töitä niin paljon, että hänellä on ollut vaikeuksia oman terveytensä kanssa.

– En muista, että milloin olisin ollut esimerkiksi viikon tekemättä mitään töitä tai kolmea päivää. Minulla on ollut työt vahvasti läsnä ihan koko ajan. On ollut kaikki sydänviat, burn outit ja univaikeudet ja huomasin, etten nauti enää siitä työstä, vaan se on sellaista pakkopullaa, Sieppi kuvaili.