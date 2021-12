Sara Sieppi poseeraa upeassa glittermekossa – valmistautuu vuoden kiireisimpään viikkoon: "Let's go!"

Ensi viikolla häämöttävä jouluaatto aiheuttanee monille suomalaisille kiireitä. Juhlavalmistelut tuppaavat viemään aikaa, ja näin on myös somevaikuttaja-yrittäjä Sara Siepin kohdalla.

– Just ja just uitu tästä glitteristä takaisin arkeen. Vuoden kiireisin viikko, let's go! Sieppi kirjoittaa.