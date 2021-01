Sanna Marin MTV Uutisille: Suomen valtiojohto on Navalnyi-asiassa yhtenäinen – "Hoidamme ulkopolitiikkaa yhdessä"

Marin ei ole virassaan kommentoinut ulkopolitiikkaa kovin suorasukaisesti. Pääministerin mukaan tämänkertaisessa kannanotossa on kyse yksittäisestä tilanteesta.

– Meille on tärkeää, että oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa kunnioitetaan ja varmistetaan, että demokratiassa myös oppositiolla on toimintaedellytykset. Tämä vangitseminen on ollut erittäin huolestuttava asia.