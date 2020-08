Pääministeri Marin huolestunut Venäjän oppositiojohtaja Navalnyin tilanteesta – "Olisi hyvä perin juurin selvittää, mistä on kyse"

– Totta kai asia on erittäin huolestuttava. Seurataan tarkoin, mitä asian osalta ilmenee. Tasavallan presidentti on ymmärtääkseni käynyt keskusteluja myös Venäjän valtiojohdon kanssa. Tämänkaltaisissa tilanteissa olisi hyvä perin juurin selvittää, mistä on kyse, pääministeri Marin kommentoi tilannetta saapuessaan SDP:n puoluekokoukseen Tampereella.