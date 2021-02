Sanna Marin korosti naisten ihmisoikeuksia YK:lle: "Lähisuhdeväkivallasta on tullut varjopandemia"

– Olemme nähneet naisten ja tyttöjen oikeuksien takapakkia monissa maissa -- koronapandemia on heikentänyt monien maiden terveys- ja sosiaalialan työntekijöiden tilannetta, ja heistä valtaosa on naisia. Myös lähisuhdeväkivallasta on tullut niin sanottu varjopandemia. Myös Suomessa olemme nähneet perheväkivallan kasvua, hän sanoi.