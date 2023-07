Sami Välimäki teki huikean tempun major-turnauksessa!

Avauspäivän jälkeen tilanne ei näyttänyt kovin hyvältä, sillä Välimäki oli kaukana kärjestä. Välimäki laittoi kuitenkin parastaan vaikeissa olosuhteissa ja on nyt jaetulla sijalla 39. Välimäki on tuloksessa kaksi yli parin parannettuaan kilpailussa asetelmiaan huimin harppauksin Royal Liverpoolin kentällä pelattavassa kisassa.

– Mahtava päivä ja supertaistelu loppuun. Kolmella viimeisellä väylällä ei nähnyt mitään. On kyllä siistiä päästä pelaamaan viikonloppuna, Välimäki sanoi Golfpisteelle.

Kyseessä on The Open -turnauksessa debytoivan suomalaisen ensimmäinen jatkopaikka golfin majorturnauksessa. Kalle Samooja jäi kolmen lyönnin päähän jatkopaikasta. Kilpailua johtaa Yhdysvaltain Brian Harman, joka on tuloksessa 10 alle parin.