Sami Sykön luullaan usein seurustelevan ystäviensä Atte Kilpisen ja Jorma Uotisen kanssa: "Jotkut ovat toivoneetkin sitä"

Sykkö on kutsunut ystävänsä Jorma Uotisen , Pipsa Hurmerinnan , Baba Lybeckin ja Atte Kilpisen illallistamaan hänen ja Veitolan kanssa. Illallispöydässä Veitola kysyy, miten Sykkö ja Kilpinen ovat tutustuneet.

– Se, mitä arvostan paljon ystävyyssuhteessamme on, että Sami on aina valmis auttamaan, oli mikä tahansa tilanne. Samilta tulee heti apua ja mielipide. Aina niitä ei kannata kuunnella, mutta niitä on aina kiva saada, Kilpinen jatkaa ylistäen Sykköä valovoimaiseksi ja ihanaksi tyypiksi.