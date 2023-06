Salkkarit-Ismona tunnettu Esko Kovero paljastaa itselleen tärkeän paikan Tampereella: "Täällä on paljon kollegoita viimeisillä leposijoillaan"

– Täällä on paljon kollegoita viimeisillä leposijoillaan. Tämä on historiallisesti myös erittäin merkittävä paikka Suomessa, kun täällä on käyty kansalaissodan aikana merkittäviä taisteluita. Täällä on hautakiviä, joissa on vieläkin luodinjälkiä, Kovero kertoi MTV Uutisille.