Saksassa ainakin kolme kuollut ja useita haavoittunut veitsihyökkäyksessä festivaaleilla

Saksassa ainakin kolme ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut veitsihyökkäyksessä festivaaleilla Solingenin kaupungissa maan länsiosassa, kertovat muun muassa saksalaismediat Bild ja Spiegel. Hyökkäys tapahtui kello kymmenen aikaan perjantai-iltana.



Kuolonuhrien lisäksi ainakin neljä ihmistä on vakavasti haavoittunut miehen hyökättyä heidän kimppuunsa veitsen kanssa, lehdet kertovat. Poliisi on vahvistanut, että hyökkäyksessä kuoli kolme ja neljä haavoittui vakavasti.