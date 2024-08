26-vuotias mies otettu kiinni Saksan veitsi-iskusta epäiltynä

Saksassa poliisi on ottanut kiinni perjantai-illan veitsi-iskun epäillyn tekijän, kertoo Nordrhein-Westfalenin osavaltion sisäministeri Herbert Reul. Iskussa kuoli kolme ihmistä.



Epäilty tekijä oli itse ilmoittautunut poliisipartiolle myöhään lauantaina, kertovat saksalaislehdet Bild ja Spiegel.



Bildin ja Spiegelin mukaan kyseessä on 26-vuotias syyrialainen mies, joka on saapunut Saksaan vuoden 2022 joulukuussa. Epäillylle on myönnetty turvapaikka, jollainen usein myönnetään sodan runtelemasta Syyriasta pakeneville.



Epäilty ei ole ollut turvallisuuspalvelujen tarkkailemien ekstremistien joukossa.



Poliisi oli tehnyt aiemmin lauantaina ainakin kaksi kiinniottoa iskuun liittyen.



Äärijärjestö Isis oli vuorostaan ilmoittanut lauantaina olevansa iskun takana. Viranomaiset eivät ole saaneet vahvistettua Isisin väitettä. Sen sijaan viranomaiset ovat sanoneet, ettei terrori-iskun mahdollisuutta ole voitu sulkea pois.



Veitsi-isku tehtiin festivaalialueella Solingenin kaupungissa läntisessä Saksassa.



Iskussa kuolivat 56- ja 67-vuotiaat miehet sekä 56-vuotias nainen, minkä lisäksi useita ihmisiä haavoittui.



Haavoittuneista neljän vammojen on kerrottu olevan vakavia. Viranomaiset korjasivat vakavasti haavoittuneiden määrää lauantaina alaspäin aiemmin arvioidusta viidestä.