Saksan oikeistopopulistien johtaja MTV Uutisten erikoishaastattelussa: Viktor Orban on jättämässä EU-parlamentin keskustaoikeistoryhmän eikä hän jää ainoaksi

Jörg Meuthen kuuluu AfD:n johtotroikkaan, jonka muodostavat hänen lisäkseen toinen puheenjohtaja Alexander Gauland ja liittopäiväryhmää johtava Alice Weidel.

Meuthen edustaa puolueen maltillisempaa siipeä. Se yrittää tehdä pesäeroa avoimen rasistisiin oikeistoradikaaleihin, jotka ovat vahvoja erityisesti Itä-Saksan osavaltioissa.

Vuodesta 2017 58-vuotias talousprofessori on edustanut AfD:tä EU-parlamentissa ja on toukokuun lopun vaaleissa puolueensa kärkiehdokas. AfD on Meuthenin johdolla perustamassa EU-parlamenttiin uutta ”kansojen ja kansakuntien allianssia”, johon myös perussuomalaiset ovat ilmoittaneet liittyvänsä.



Meuthen on toista kertaa naimisissa ja hänellä on kahdesta avioliitosta yhteensä viisi lasta.

On monia asioita, jotka erottavat EU:n uuteen oikeistopopulistiryhmään liittyviä puolueita. Mitkä asiat tätä ryhmää lopulta yhdistävät?

– Me emme halua, että yhdentymistä lisätään. Emme halua liittovaltiota sillä tavalla kuin kaikki muut keskustaoikeistosta kommunisteihin haluavat. Se on ryhmämme ohjelmallinen ydin ja se on se mikä meitä yhdistää, Meuthen sanoo.

Miten tätä asiaa aiotaan konkreettisesti viedä eteenpäin, kun yksityiskohdista eri maiden puolueilla on isoja näkemyseroja?

– Kyse on siitä, millaisen kannan me otamme aloitteisiin, joita parlamentissa käsitellään. Kun puhutaan esimerkiksi yhteisestä työmarkkinapolitiikasta, tai yleisellä tasolla yhteiseurooppalaisesta sosiaalipolitiikasta, me äänestämme hyvin yksimielisesti ei.



Miten suhtaudutte esimerkiksi EU:n yhteiseen puolustukseen?



– Sitä me vastustamme, koska yhteinen puolustuspolitiikka ei mielestämme kuuluu EU:lle. Jotain järkevää yhteistyötä voidaan tehdä, mutta EU-armeija ei voi millään tavalla korvata kansallisia armeijoita. Sitä emme halua, koska se rajoittaisi kansallista päätösvaltaa.



Ette halua yhteistä armeijaa, mutta pitääkö EU:lla olla yhteisiä rajajoukkoja?



– Rajavalvonnassa on kysymys sisäisestä turvallisuudesta. Kun meillä on sisämarkkina, joka pitää sisällään myös henkilöiden vapaan liikkuvuuden, ulkorajoja pitää valvoa selvästi nykyistä tiukemmin ja paremmin. Ilman kunnon rajavalvontaa EU-alueelle tulee niin paljon rikollisuutta, että vapaata liikkuvuutta on pakko rajoittaa.



Kaikki oikeistopopulistiryhmät vastustavat maahanmuuttoa, mutta on myös näkemyseroja. Italia vaatii sisäministeri Matteo Salvinin johdolla, että muut EU-maat ottavat vastaan Välimeren yli Italiaan tulevia turvapaikanhakijoita. Itäeurooppalaiset, mutta myös muut vastustavat?



– Oleellista tässä on se, että EU-alueelle tulee liikaa laittomia maahanmuuttajia. Niin kauan, kun tämä jatkuu, joudutaan riitelemään siitä, mihin tulijat sijoitetaan. Me kaikki tässä ryhmässä olemme yhtä mieltä siitä, maahanmuuttoa pitää rajoittaa ja rajavalvontaa pitää vahvistaa. Minä tuen varauksettomasti Matteo Salvinin politiikkaa, joka pyrkii kaikin keinoin torjumaan pakolaisvirran Afrikasta EU-alueelle. Juuri niin se pitää tehdä.



Eurosta ja rahaliitosta te olette toista mieltä kuin Salvini. Italia haluaa enemmän yhteisvastuuta, te ette. Miten tämä ratkaistaan?



– Toimivalla euroalueella pitää olla yhtenäinen vakauskulttuuri. Suomella, Saksalla, Hollannilla ja Itävallalla on sellainen, me kuulumme samaan valuuttakulttuurialueeseen. Eteläeurooppalaiset katsovat, että rahapolitiikalla voidaan tukea taloussuhdanteita. Suomessa, Saksassa ja Hollannissa ei pidetä tätä hyvänä. Jatkossa niiden, jotka sopivat yhteen, pitää löytää toisensa.



Pitääkö niiden, joilla ei ole samaa vakauskulttuuria, lähteä rahaliitosta?



– Eteläeurooppalaiset eivät tietenkään sitä halua. He haluavat pysyä rahaliitossa ja lisätä yhteisvastuuta. Nyt meidän pitää katsoa, miten voimme näistä lähtökohdista tehdä pragmaattista politiikkaa.



Mutta olisiko järkevämpää, että esimerkiksi Italia tai Kreikka jättäisivät euroalueen ja miten tuo ero voisi tapahtua?



– Minusta se olisi parempi kaikille. Eurosta pitää voida erota järjestäytyneesti, niin ettei se aiheuta talouskriisiä koko alueelle. Kyse on esimerkiksi siitä, miten yhdessä maassa voi olla rinnakkain kaksi valuuttaa niin, että asteittainen siirtyminen toiseen onnistuu. Tällaisia aloitteita me haluamme viedä eteenpäin.



Tavoitteletteko dexitiä eli Saksan eroa Euroopan unionista?



– Se on vaihtoehto silloin, jos yhdentymispolitiikkaa johtaa käytännössä kansallisvaltioiden sulamiseen ja Euroopan yhdysvaltojen syntymiseen. Silloin me haluamme, että Saksa lähtee unionista.



Yhdeksän oikeistopopulistista puoluetta yhdeksästä maasta on allekirjoittanut sitoumuksen perustaa uusi ryhmä EU-parlamenttiin. Onko mahdollista, että tähän ryhmään tulee uusia jäseniä myös keskustaoikeiston EPP-puolueperheestä?



– Kyllä se on mahdollista. Kun me olemme nähneet, että EPP on selvästi ottanut askeleita vasemmalle ja kun EPP:n pitäisi kuitenkin olla ensisijaisesti oikeistokonservatiivinen ryhmä, voin hyvin kuvitella, että joidenkin maiden puolueet harkitsevat EPP:stä eroamista. Unkarin Viktor Orban on Fidesz-puolueensa kanssa juuri nyt tällä rajalla eikä Fidesz välttämättä ole ainoa.



Matteo Salvini on jo käynyt Orbanin kanssa keskusteluja, mutta onko myös muiden EPP-puolueiden kanssa neuvoteltu?



– Tätä minä en tässä vaiheessa kommentoi, mutta voitte lähteä siitä, että uuteen ryhmään tulee enemmän kuin yhdeksän puoluetta yhdeksästä maasta.



Kenet te haluaisitte EU:n komission uudeksi puheenjohtajaksi.