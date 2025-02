Nyt muuttuu Saksan Ukraina-tuen määrä ja laatu – "Tankeista pitkän matkan ohjuksiin"

Akatemiatutkija Timo Miettinen kertoi MTV:n Kymmenen uutisissa, että CDU ja sosiaalidemokraatit todennäköisesti alkavat rakentaa hallitusta.

Kristillisdemokraatit voittivat Saksassa sunnuntain liittopäivävaalit keräämällä 28,6 prosenttia äänistä. Laitaoikeistolainen AfD oli toiseksi suosituin puolue 20,8 prosentin äänisaaliilla. SPD, eli sosiaalidemokraatit, romahtivat kolmanneksi 16,4 prosentin äänimäärällä.

Äänestysprosentti nousi 84 prosenttiin. Määrä on korkein sitten Berliinin muurin murtumisen.

Akatemiatutkija Timo Miettinen kertoo MTV:n Kymmenen uutisissa, että Saksan politiikka on hahmottumassa kolmeen erilliseen blokkiin: vasemmistoon, keskusta-oikeistoon ja kansallismieliseen äärioikeistoon.

– Saksaa on oman poliittisen historiansa takia pidetty maana, jossa äärioikeiston kannatus olisi saatu padottua, mutta näin ei ole. Saksan kannalta on positiivista on se, että Saksalla on historiaa blokkirajat ylittävästä yhteistyöstä, Miettinen sanoo.

Miettisen mukaan CDU ja sosiaalidemokraatit todennäköisesti alkavat rakentaa hallitusta.

Lue myös: Merz pyrkii muodostamaan hallituksen sosiaalidemokraattien kanssa

Keskustaoikeistolaisen CDU:n johtajasta Friedrich Merzistä tulee todennäköisesti Saksan seuraava liittokansleri.

– Merz on profiloitunut hyvin vahvasti Ukrainan tukijana. Hän ei ainakaan lähde vähentämään Ukrainan tuen määrää. Keskeinen kysymys on myös tuen laatu.

Scholtz on Miettisen mukaan tunnettu liittokanslerina, joka on aika tarkkaan vetänyt rajoja siihen, minkä tyyppisiä järjestelmiä on milloinkin haluttu ja pystytty lähettämään.

– Merz on selkeästi pitänyt pöydällä suurempaa valikoimaa tankeista pitkän matkan ohjuksiin.