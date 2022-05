Saksa saa kaksi tasokasta vahvistusta Pohjois-Amerikasta – Toni Söderholm mielissään: "Meille valttikortti"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Lukas on pelaaja, joka on osoittanut kypsyytensä kansainvälisellä tasolla. Hänen luovuutensa on meille valttikortti, Saksan päävalmentaja Toni Söderholm kehuu tiedotteessa.