SAK pohtii seuraavia askeleita kampanjassaan hallituksen toimia vastaan

SAK on ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUCin kautta hakenut tukea YK:n alaiselta kansainväliseltä työjärjestö ILO:lta ja pyytänyt sitä puuttumaan Suomen hallituksen toimintaan. ITUC, jonka jäsen SAK on, on linjannut, että hallituksen esittämät rajoitukset lakko-oikeuteen ovat vakavia työntekijöiden oikeuksien loukkauksia.