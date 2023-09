SaiPa-hyökkääjä takoi ennätystehot: 1+9!

Turunen hurjasteli 14–2-voitossa jäätävät tehopisteet 1+9=10. Kyseessä on naisten salibandyliigan yhden ottelun syöttöennätys. Edellinen ennätys oli SB-Pron Mira Wickmanin vuonna 2014 nakuttamat seitsemän syöttöä.

Turunen on aloittanut kautensa todella väkevästi. Kahden ottelun jälkeen kasassa on 5+10=15 tehopistettä. SaiPa on voittanut molemmat ottelunsa.