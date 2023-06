Sähkötukea ja sähkövähennystä on haettu odotettua vähemmän, taustalla kaksi asiaa

– Tavallisin syy tähän on ollut se, että tukea on haettu vuoden 2022 puolella tapahtuneeseen sähkönkulutukseen. Sähkötuki on tarkoitettu sähkömenoihin, jotka ovat syntyneet tammi-huhtikuussa 2023, projektipäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta kertoo tiedotteessa.