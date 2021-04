Säässä tapahtuu täyskäännös – lännestä iskee myrskymatala: "Jopa tuulivahinkoa ja ravakkaa kuurosadetta"

– Ainoastaan etelärannikon tuntumassa ja pääkaupunkiseudulla ollaan plussan puolella, muuten on pakkasta ja paikallista aamuliukkauttakin voi olla, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sanoo.

Yleiskuva säässä on tänään hyvin aurinkoinen, mutta perjantaiksi säähän on tulossa raju käänne. Ensi yö on poutainen, kunnon pakkasyö.