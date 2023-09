Etelä- ja keskiosissa maata on tänään enimmäkseen poutaista mutta paikoitellen sumuista. Pohjoisessa sataa vettä, ja illalla sateet leviävät lounaasta myös maan etelä- ja keskiosiin.

Sunnuntaina sateet vähenevät, kun ilmavirta kääntyy luoteeseen. Pohjoisessa voi tulla vielä sadekuuroja, mutta etenkin maan etelä- ja länsiosassa on aurinkoisempaa.

Ensi viikolla keskimääräistä viileämpää

Sääpalveluyritys Foreca kertoo torstaina julkaistussa kuukausiennusteessaan , että viileämpi sää on saamassa ensi viikolla jatkoa.

Forecan mukaan viime aikojen sää on ollut selvästi keskimääräistä syyskuun loppua lämpimämpää. Lokakuun ensimmäisen viikon lämpötilat ovat sen sijaan laajalti keskimääräistä viileämpiä Suomessa.

– Ero (ajankohdan) keskiarvoon on pienin maan eteläosassa ja suurin pohjoisessa. Lapissa on 1–3 astetta tavanomaista viileämpää. Maan etelä- ja keskiosassa ero keskiarvoon on alle asteen, meteorologi Joanna Rinne sanoo Forecan ennusteessa.