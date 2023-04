Säässä ihana käänne vappupäiväksi – "Joku saattaa pärjätä t-paidassa ja sortseissa"

– Plus-asteita ei yli kymmentä vappuaattona juuri ole. Lämpötilat saattavat etelässäkin jäädä pilvisillä ja sateisilla alueilla lähemmäs +5 astetta. Eli kosteaan, koleaan vappuun on syytä varautua, meteorologi Aleksi Jokela kertoi MTV Uutiset Livessä perjantaiaamuna.

Sateet jäänevät etelässä silti enimmäkseen kuuroiksi. Lapissakin vappuaatto on enimmäkseen poutainen. Päivälämpötilat pyörivät koko maassa 5–10 asteen välillä.

– Vappupäivästä on näillä näkymin tulossa huomattavasti mukavampi. Ainakin etelässä on todennäköisesti vähän aurinkoisempaa tiedossa. Osaan maata on tiedossa ehkä jopa täysin aurinkoinen vappu.