Saako poliisi tutkia Helsingin Sanomien toimittajan työvälineitä? Tiedustelukohuun kytkeytyvää tapausta puidaan tänään korkeimmassa oikeudessa

Kyse on muun muassa lähdesuojasta



Kun korkein oikeus on jo päättänyt, että poliisi sai viedä työvälineet toimittajan kotoa, nyt on vielä ratkaistavana se mitä poliisi voi työvälineillä tehdä. Koska toimittajilla on tietyin reunaehdoin oikeus olla ilmaisematta tietolähdettään, tapaus on tavallista kotietsintää mutkikkaampi. Esimerkiksi esitutkinnan aikana lähdesuoja voidaan murtaa vain, jos tutkittavana on rikos, jossa säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Epäilty turvallisuussalaisuuden paljastaminen ei tätä kriteeriä täytä, sillä enimmäisrangaistus on rikosnimikkeellä neljä vuotta.