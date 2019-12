Korkein oikeus ei päästä poliisia tutkimaan Helsingin Sanomien toimittajan muistitikkua

Viestikoekeskuksesta on aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen.

Kotietsintä toimittajan kotiin oli laillinen

Kotietsinnän ja työvälineiden takavarikoimisen laillisuutta on käsitelty korkeinta oikeutta myöten. KKO totesi etsinnän ja takavarikon laillisiksi. Se piti epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista tarpeeksi vakavana rikosepäilynä etsinnän tekemiseksi.

Mahdollista tietovuotajaa epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta

Uutisoinnin laillisuuden lisäksi poliisi on tutkinut mahdollisen laittoman tietovuodon alkulähdettä. Tätä on poliisin mukaan tutkittu epäiltynä virkasalaisuuden rikkomisena. STT kertoi viime kesänä, että kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff on epäiltynä tietovuototutkinnassa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, epäilläänkö vuodon olleen tahaton vai tahallinen. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja.