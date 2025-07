Sääkartta helottaa nyt tulipunaisena – mittari ei edes kerro koko totuutta

Sääkartta helottaa punaisena ja koko Suomi hikoilee. Meteorologi Jenna Salminen kertoo, miksi tunnelma on nyt poikkeuksellisen tukala.

Sunnuntaista on tulossa kesän kuumin päivä tähän asti. Hellettä on luvassa lähes koko maahan.

Meteorologi Jenna Salminen kertoo Huomenta Suomessa, että nyt voi tulla hiki. Pohjoisessa on laajalti kuivaa ja kuumaa, kun etelässä on kuuman ilman lisäksi hyvin kosteaa. Mittari voi huijata ja ilma tuntua mittarilukemaa kuumemmalta.

– Jos mittarissa näkyy 25, niin kannattaa varautua hikoiluun ja lähemmäs 30 asteeseen, Salminen sanoo.

Edessä on myös lämpimän kosteita trooppisia öitä. Viime yö oli jo Hämeenlinnassa trooppinen, eikä lämpötila laskenut alle 20 asteen.

Lämmin sää on jatkumassa tiistaihin asti poutaisena ja kuumana. Tiistain jälkeen viilenee hieman, mutta päivälämpötilat pysyttelevät monin paikoin yli 20 asteessa.

1:18 Video: Jyrki nauttii helteestä, Veronika ei.

Poikkeuksellinen kosteus tekee säästä tukalan

Meteorologi Markus Mäntykangas kirjoittaa blogissaan, että ilman kosteutta kuvaava kastepistelämpötila nousee viikonlopun ja alkuviikon aikana poikkeuksellisen korkeaksi Suomen oloissa.

– Kastepistelämpötila kohoaa monin paikoin 20–22 asteeseen, mikä tarkoittaa erittäin tukalaa ilmaa. Yli 18 asteen kastepiste tuntuu jo epämukavalta, Mäntykangas sanoo.

Näin korkeita arvoja mitataan tavallisesti Välimeren tai Mustanmeren alueilla – Suomessa vain harvoin.

Mitä korkeampi lukema on, sitä enemmän ilmassa on kosteutta jo valmiiksi. Kun kosteuden määrä on korkea, hiki ei pääse haihtumaan iholta, sillä ilmaan ei enää mahdu kosteutta.

Katso videolta tuore ennustus helteestä.