Saadaanko Hongkongin konfliktiin viimein ratkaisu? Mielenosoittajat vaatineet kuukausia lakiesityksen kumoamista: "Hallinto on sanonut, että he eivät keskustele ennen kuin tilanne rauhoittuu"

– Siellä oli eilen suuri mielenosoitus, johon osallistui poliisin arvion mukaan 148 000 mielenosoittajaa ja mielenosoittajien oman arvion mukaan 1,7 miljoonaa. Oikea luku on varmaan siellä välissä.

Hongkongin kiristynyt tilanne sai alkunsa lakiehdotuksesta, joka mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Kiinaan. Karanko kertoo, että hallintojohtaja on sittemmin luonnehtinut esitykseen olevan kuollut, mutta mielenosoittajat haluavat nähdä lakiehdotuksen kuopattavan virallisesti.

Karanko sanoo, että mielenosoitusten puhjettua kaduille on marssinut väkeä, joka vaatii väkivaltaisuuksien selvittämistä itsenäisen komitean toimesta. Myös suoran äänioikeuden vaatiminen on nostanut uudelleen päätään.

– Hongkongin hallinto on sanonut, että he eivät lähde keskustelemaan mielenosoittajien kanssa, ennen kuin tilanne rauhoittuu. Nyt kysymys on, onko tilanne rauhoittunut tarpeeksi, Karanko analysoi.