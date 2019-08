Arviot rauhallisesti sujuneen Hongkongin mielenosoituksen osallistujamäärästä vaihtelevat sadastatuhannesta 1,7 miljoonaan

Sunnuntain mielenosoituksen järjestäjät painottivat protestin väkivallattomuutta. Taustalla on halu muuttaa kuvaa mielenosoituksista. Liikkeen sisälle on kehittynyt myös väkivaltaisempi vähemmistö. Kiina on leimannut mielenosoitusten väkivaltaisuudet terrorismin kaltaisiksi teoiksi.