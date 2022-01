"Russian Rocket" paperia Aleksander Barkovin rinnalla – suomalaishirmu täysin pitelemätön alivoimallakin

Barkov on tutun jykevässä vireessä. Hän antoi yhden taidonnäytteen Vancouver Canucksia vastaan rynnistämällä väkisin alivoimalla maalintekoon.

Barkovin saldo tällä kaudella 23 ottelussa on 15+12=27. Hän on tehnyt kauden aikana kolme alivoimamaalia. Samaan on yltänyt vain Columbus Blue Jacketsin Gustav Nyquist.