Ruotsissa kaksi jättimäistä ketjukolaria – osallisena kymmeniä autoja, useita sairaalahoitoon

Ruotsissa Uppsalassa on tapahtunut kaksi suurta ketjukolaria. Toisessa oli mukana ainakin 90 autoa.

Muu muassa ruotsalaislehti Aftonbladenin mukaan moottoritiet E4 ja E18 ovat olleet tänään lauantaina täysin tukossa kahden ketjukolarin jälkeen.

Ensimmäinen hälytys isosta ketjukolarista tuli lehden mukaan E4-moottoritieltä hieman kello 10 jälkeen tänä aamuna.

Onnettomuus oli tapahtunut Uppsalassa Björklingen ja Läbyn liittymän välillä.

Poliisin mukaan suuri määrä autoja oli törmännyt toisiinsa.

Toinen joukkokolari E18-tiellä

Hieman kello 12:n jälkeen E18-tiellä tapahtui toinen ketjukolari. Onnettomuus sattui Elkolskrogin ja Grillbyn risteyksessä Uppsalassa. Paikka sijaitsee vaajaan 100 kilometrin päässä Tukholmasta.

Poliisin mukaan E18-tiellä tapahtuneessa joukkokolarissa oli mukana sekä henkilö- että kuorma-autoja.

Tässä onnettomuudessa kerrotaan olleen osallisena kaikkiaan noin 90 autoa.

Ensitietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut vakavasti kummassakaan onnettomuuksista.

Ei asiaa liikenteeseen

Uppsalan läänissä on satanut lyhyessä ajassa runsaasti lunta. Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen suurelle osalle lääniä tänään kello 20:een asti. Odotettavissa on lisääkin lunta.

Poliisi varoittaa ihmisiä lähtemästä liikenteeseen.

– Pysykää kotona, on poliisin yksiselitteinen viesti Aftonbladetin mukaan.