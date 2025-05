Ruotsin MM-vahvistus tunteet pinnassa – perheessä suurta huolta

Ruotsin MM-kisajoukkueessa pronssiin päättyneet kotikisat olivat Rasmus Sandinille henkilökohtaisella tasolla tunnepitoiset.

NHL-puolustaja Sandinin äiti Helena käy parhaillaan läpi uusiutuneen syöpänsä kemoterapiahoitoja.

– Nämä ovat olleet vaikeat muutama vuotta. Hän ei ole voinut tulla Yhdysvaltoihin kovin paljon, joten oli ekstraspesiaalia pelata Ruotsissa sekä perheen ja ystävien edessä, Sandin kertoi Expressenille.

– Eikä vähiten hänen edessään, pelaaja lisäsi.

Myös Rasmus Sandinin pikkuveli Linus pelaa NHL:ssä. Hän kertoi aiemmin Helsingborgs Dagbladille kuulleensa uutiset äidin syövästä ollessaan Philadelphiassa auton ratissa.

– Murruin ja aloin itkeä. He olivat sanoneet, että hän menee tarkastuksiin, koska jokin oli huonosti. Sitten he kertoivat suoraan, että äidillä on syöpä, Linus Sandin sanoi.

Nyt Rasmus Sandin saa viettää useamman kuukauden perheensä parissa Ruotsissa ennen seuraavan NHL-kauden alkua. Toronto Maple Leafsin pelaajalle turnauksen päätös oli koskettava, vaikka MM-kultaa ei kotikisoista tullutkaan.

– On aina mukavaa, että voi halata häntä ottelun jälkeen ja nähdä, että hän on täällä tukemassa minua. Tiedän kuitenkin, että hän on tukenani, vaikka ei olisikaan täällä.