Ruotsin ME-mies kertoo olevansa elämänsä parhaassa kunnossa: "Sataprosenttisesti" – Topi Raitasen juoksu huipentaa Dohan Timanttiliigan

Mondo tähyää korkealle

Ruotsalais-yhdysvaltalainen Duplantis on ollut viime vuodet niin rautaisen kovassa iskussa, että kuuden metrin hypyt ovat olleet miehelle arkipäivää. Isä ja valmentaja Greg Duplantis on jo antanut lausuntoja, että 630 on mahdollinen tulos. "Mondo" on samaa mieltä.