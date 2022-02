Huolestuttavaa tietoa: Tre Kronorilla useita koronatapauksia – matkusti samalla lennolla Leijonien kanssa

Ruotsi saapui Pekingiin eilen, ja joukkueella oli myöhemmin illalla harjoituksissa jäällä vain 12 pelaajaa ja kaksi maalivahtia. Tänään selvisi, että kolme Ruotsin joukkueen jäsentä on antanut positiivisen koronanäytteen.

Tre Kronorin mukaan he ovat tehneet uudet testit, ja kaikki kolme ovat olleet negatiivisia. Kolmikko on kuitenkin karanteenissa odottamassa kolmatta testitulosta, jonka myötä selviää, voivatko he pysyä olympiakuplan sisällä. 24 tunnin aikana vaaditaan kaksi negatiivista testiä.